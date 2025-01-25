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Мазут российских танкеров угрожает не только побережью Одесчины

25 января 2025 16:15
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Не приняли меры: эксперты о попадании мазута к побережью Одесской области
Побережье загрязнено мазутом. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Мазут с российских танкеров после Одесского побережья попадет к берегам Румынии, Болгарии и Турции. Кроме того, эксперты за неделю предупреждали правительство о предстоящей экологической катастрофе в нашем регионе.

Об этом в эфире телеканала "Киев 24 news" рассказала председатель всеукраинской Экологической Лиги Татьяна Тимочко.

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Экологи просили чиновников подготовить боновые заграждения для вылавливания мазута и минимизации последствий выброса. Но чиновники все предупреждения проигнорировали.

"С самого начала было очевидно, что это трансграничная авария. Это не локальная авария где-то там у берегов России, потому что Черное море это внутреннее море для многих стран, и мы, к сожалению, будем свидетелями продолжения этого загрязнения, потому что ничто по законам экологической науки из ниоткуда не берется и никуда не исчезает", — прокомментировала эколог.

Напомним, танкер "Волгонефть-212" потерпел крушение и разломился на две части всего за десять минут во время шторма у берегов Крыма 15 декабря. Из-за этого большое количество мазута попало в Черное море. Как мы уже писали, недавно остатки нефти дошли до берегов Одесской области.

Одесса Черное море Румыния экологическая катастрофа Новости Одессы танкер

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