Не приняли меры: эксперты о попадании мазута к побережью Одесской области

Побережье загрязнено мазутом. Фото иллюстративное: УНИАН

Мазут с российских танкеров после Одесского побережья попадет к берегам Румынии, Болгарии и Турции. Кроме того, эксперты за неделю предупреждали правительство о предстоящей экологической катастрофе в нашем регионе.

Об этом в эфире телеканала "Киев 24 news" рассказала председатель всеукраинской Экологической Лиги Татьяна Тимочко.

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Экологи просили чиновников подготовить боновые заграждения для вылавливания мазута и минимизации последствий выброса. Но чиновники все предупреждения проигнорировали.

"С самого начала было очевидно, что это трансграничная авария. Это не локальная авария где-то там у берегов России, потому что Черное море — это внутреннее море для многих стран, и мы, к сожалению, будем свидетелями продолжения этого загрязнения, потому что ничто по законам экологической науки из ниоткуда не берется и никуда не исчезает", — прокомментировала эколог.

Напомним, танкер "Волгонефть-212" потерпел крушение и разломился на две части всего за десять минут во время шторма у берегов Крыма 15 декабря. Из-за этого большое количество мазута попало в Черное море. Как мы уже писали, недавно остатки нефти дошли до берегов Одесской области.