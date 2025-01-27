Мазут угрожает Одесскому заливу

Уборка мазута на пляжах Фото: t.me/opershtab23

Мазут, который прошел сотни километров, теперь угрожает Одесской затоке. Опасное вещество несет угрозу морской среде и жизни жителей побережья.

Об этом на своей странице в Facebook заявил эколог-журналист Владислав Балинский.

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Мазут преодолел расстояние в 640 километров и уже в середине января оказался вблизи берегов Одесской области. Эколог отметил, что опасное вещество мигрировало в течении, а не оседало на морском дне, где оно могло бы изолироваться благодаря песку. Это означает, что мазут остается активным источником загрязнения.

"Мазут сохранил все свои свойства, присущие нефтепродуктам. Он имеет летучие качества, которые придают ему резкий запах. Некоторые части мазута до сих пор активно испаряются", — написал Балинский.

По словам эксперта, наслоения мазута сейчас находятся напротив дельты Днепра, и это грозит долговременным загрязнением Одесского залива. В случае дальнейшего накопления это может иметь катастрофические последствия для экосистемы региона.

"Если перед Одесским заливом будут наслоения нефтепродуктов, летом это может привести к постоянному загрязнению акватории. Также есть риск попадания загрязняющих веществ в канализационные стоки, что лишь усугубит проблему", — подчеркнул эколог.

Факт появления мазута вблизи Одесской области свидетельствует о региональном влиянии загрязнения на акватории Черного и Азовского морей. Эксперты предполагают, что со временем остатки мазута могут достичь и побережья Турции.

Напомним, что из-за загрязнения Черного моря мазутом погибли десятки тысяч птиц и тысячи дельфинов. Также мы писали, что эксперты за неделю предупреждали правительство о предстоящей экологической катастрофе в нашем регионе, но, по их словам, власти не среагировали.