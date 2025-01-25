Мазут із затонулих танкерів вбиває тисячі птахів і дельфінів

Птаха в мазуті. Фото ілюстративне: росЗМІ

Розлив мазуту з російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Забруднення вразило унікальну екосистему регіону, загинули десятки тисяч птахів і тисячі дельфінів.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани", біолог Іван Русєв.



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За словами еколога, масштабний розлив мазуту стався в Чорному морі внаслідок порушень техніки безпеки російськими танкерами. За попередніми оцінками, екологічна шкода є однією з наймасштабніших за останні десятиліття. Іван Русєв повідомляє про загибель десятків тисяч птахів, які зимують на Азово-Чорноморському узбережжі.

"Цього року ми втратили понад 50 тисяч птахів. Відмивати їх майже неможливо — у 90% випадків вони гинуть через отруєння або втрату терморегуляції після очищення", — зазначив еколог.

Також постраждали дельфіни: Іван Русєв каже, що лише на берег викинуло понад 100 загиблих особин, а загалом, за оцінками науковців, кількість жертв серед цих морських ссавців сягає кількох тисяч.

"Мертвих тварин знаходять не лише в Україні, а й у Грузії. На сьогодні виявлено понад 100 мертвих ссавців, але лише 5% з них викидаються на берег, тому реальна кількість загиблих тварин може досягати кількох тисяч", — додав Іван Русєв.

Крім того, мазут, який продовжує поширюватися морем, за словами еколога, становить загрозу для риб, планктону та загалом усього ланцюга морської екосистеми.

Нагадаємо, експерти за тиждень попереджали уряд про майбутню екологічну катастрофу в нашому регіоні, але, за їхніми словами, влада не зреагувала. Також ми писали, у яких умовах змушені перебувати тварини, виловлені на вулицях Одеси.