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Тысячи птиц и дельфинов погибли из-за мазута в Черном море

25 января 2025 18:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Мазут с затонувших танкеров убивает тысячи птиц и дельфинов
Птица в мазуте. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Разлив мазута с российских танкеров в Черном море вызвал масштабную экологическую катастрофу. Загрязнение поразило уникальную экосистему региона, погибли десятки тысяч птиц и тысячи дельфинов.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщил научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев.

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По словам эколога, масштабный разлив мазута произошел в Черном море в результате нарушений техники безопасности российскими танкерами. По предварительным оценкам, экологический ущерб является одним из самых масштабных за последние десятилетия. Иван Русев сообщает о гибели десятков тысяч птиц, которые зимуют на Азово-Черноморском побережье.

"В этом году мы потеряли более 50 тысяч птиц. Отмывать их почти невозможно — в 90% случаев они погибают из-за отравления или потери терморегуляции после очистки", — отметил эколог.

Таже пострадали дельфины: Иван Русев говорит, что только на берег выбросило более 100 погибших особей, а в целом, по оценкам ученых, количество жертв среди этих морских млекопитающих достигает нескольких тысяч.

"Мертвых животных находят не только в Украине, но и в Грузии. На сегодня обнаружено более 100 мертвых млекопитающих, но только 5% из них выбрасываются на берег, поэтому реальное количество погибших животных может достигать нескольких тысяч", — добавил Иван Русев.

Кроме того, мазут, который продолжает распространяться по морю, по словам эколога, представляет угрозу для рыб, планктона и в целом всей цепи морской экосистемы.

Напомним, эксперты за неделю предупреждали правительство о предстоящей экологической катастрофе в нашем регионе, но по их словам, власти не среагировали. Также мы писали, в каких условиях вынуждены находиться животные, выловленные на улицах Одессы.

Одесса Черное море экологическая катастрофа Одесская область Новости Одессы дельфины

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