Безпритульні тварини в Одесі: як працює муніципальний центр.

Безпритульні собаки в клітці. Фото ілюстративне: facebook.com/kpmceb

Іржаві клітки, обдерті стіни та поточні труби — у таких умовах змушені перебувають тварини, виловлені на міських вулицях. Будівля, в якій знаходиться муніципальний центр екологічної безпеки, куди привозять бездомних кішок і собак залишає бажати кращого.

Відео виклала до мережі депутат Одеської міської ради Анастасія Большедворова.

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На відео видно, що будівля, в якій знаходяться тварини, вже давно потребує ремонту. Устаткування сучасного тут також немає. Собак тримають у старих та іржавих клітинах. Але найстрашніше, що приміщення перебуватиме на Пересипі і періодично його затоплює. Тоді тваринам, що приходять до тями після стерилізації, доводиться буквально плавати в брудній і холодній воді.

"Очевидно, що будівля потребує ремонту та закупівлі потрібного обладнання для утримання тварин. Насамперед необхідно завершити ремонтні роботи у приміщеннях, де тварини перебувають на реабілітації. А це обшарпані стіни, з яких стікає вода та вогкість через негоду", — наголосила депутат Одеської міськради.

Варто зазначити, що частина приміщень взагалі не використовується, оскільки там було розпочато ремонт, але грошей на його завершення не вистачило.

Раніше ми писали, що Одеську область атакують дикі звірі. У зв'язку з чим громади побоюються, що можуть бути випадки зараження сказу. А в національному парку "Тузловські лимани" вранці та ввечері у небі можна побачити зграї птахів різних видів. Це дуже красиво.