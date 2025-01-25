Бездомные животные в Одессе: как работает муниципальный центр.

Бездомные собаки в клетке. Фото иллюстративное: facebook.com/kpmceb

Ржавые клетки, ободранные стены и текущие трубы — в таких условиях вынуждены находиться животные, отловленные на городских улицах. Здание, в котором находится муниципальный центр экологической безопасности, куда привозят бездомных кошек и собак, оставляет желать лучшего.

Видео выложила в сеть депутат Одесского городского совета Анастасия Большедворова.

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Состояние приюта

На видео видно, что здание, в котором находятся животные, уже давно нуждается в ремонте. Оборудование современного здесь также нет. Собак держат в старых и ржавых клетках. Но самое страшное, что помещение находится на Пересыпи и периодически его затапливает. Тогда животным, приходящим в себя после стерилизации, приходится буквально плавать в грязной и холодной воде.

"Очевидно, что здание нуждается в ремонте и закупке нужного оборудования для содержания животных. Прежде всего необходимо завершить ремонтные работы в помещениях, где животные находятся на реабилитации. А это обшарпанные стены, с которых стекает вода и сырость из-за непогоды", — отметила депутат Одесского горсовета.

Стоит отметить, что часть помещений вообще не используется, поскольку там был начат ремонт, но денег на его завершение не хватило.

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