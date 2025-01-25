Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Содержание бездомных животных в Одессе — инспекция от депутата arrow

Содержание бездомных животных в Одессе — инспекция от депутата

25 января 2025 17:15
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Бездомные животные в Одессе: как работает муниципальный центр.
Бездомные собаки в клетке. Фото иллюстративное: facebook.com/kpmceb
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Ржавые клетки, ободранные стены и текущие трубы — в таких условиях вынуждены находиться животные, отловленные на городских улицах. Здание, в котором находится муниципальный центр экологической безопасности, куда привозят бездомных кошек и собак, оставляет желать лучшего.

Видео выложила в сеть депутат Одесского городского совета Анастасия Большедворова.

Читайте также:

Состояние приюта

На видео видно, что здание, в котором находятся животные, уже давно нуждается в ремонте. Оборудование современного здесь также нет. Собак держат в старых и ржавых клетках. Но самое страшное, что помещение  находится на Пересыпи и периодически его затапливает. Тогда животным, приходящим в себя после стерилизации, приходится буквально плавать в грязной и холодной воде.

"Очевидно, что здание нуждается в ремонте и закупке нужного оборудования для содержания животных. Прежде всего необходимо завершить ремонтные работы в помещениях, где животные находятся на реабилитации. А это обшарпанные стены, с которых стекает вода и сырость из-за непогоды", — отметила депутат Одесского горсовета.

Стоит отметить, что часть помещений вообще не используется, поскольку там был начат ремонт, но денег на его завершение не хватило.

Ранее мы писали, что Одесскую область атакуют дикие звери, в связи с чем громады опасаются, что могут быть случаи заражения бешенством. А в национальном парке "Тузловские лиманы" утром и вечером в небе можно увидеть стаи птиц разных видов. Это очень красиво.

Одесса животные Одесская область местные депутаты Новости Одессы собака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:27 Натуропатия — в МОЗ опровергли мифы альтернативной медицины

18:15 Ремонт Ивановского моста в Одессе заморозили — почему

18:10 Вы не ожидали — где в мире больше всего миллиардеров

18:08 Для "ограниченно годных" продлили срок прохождения ВВК

17:53 Харьковчанка обманула женщин на 220 тыс. грн на сайте знакомств

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:45 Эвакуаторы из Германии — когда они появятся на улицах Одессы

17:45 Украина в тумане — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

17:33 Сибига сказал, как нужно договариваться с Россией

17:25 Каким был бы мир, если бы выжили динозавры — ИИ показал фото

17:15 Содержание бездомных животных в Одессе — инспекция от депутата

18:27 Натуропатия — в МОЗ опровергли мифы альтернативной медицины

18:15 Ремонт Ивановского моста в Одессе заморозили — почему

18:10 Вы не ожидали — где в мире больше всего миллиардеров

18:08 Для "ограниченно годных" продлили срок прохождения ВВК

17:53 Харьковчанка обманула женщин на 220 тыс. грн на сайте знакомств

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:45 Эвакуаторы из Германии — когда они появятся на улицах Одессы

17:45 Украина в тумане — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

17:33 Сибига сказал, как нужно договариваться с Россией

17:25 Каким был бы мир, если бы выжили динозавры — ИИ показал фото

17:15 Содержание бездомных животных в Одессе — инспекция от депутата

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске