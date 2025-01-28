На Одещині готуються до екологічної катастрофи

Побережье Чорного моря в мазуте. Фото: vesti.az

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Повідомлення про виявлення на території Одеської області мазуту стало головною темою позачергового засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в ОВА. Обговорювалися заходи щодо запобігання екологічній катастрофі в Чорному морі.

Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Контроль Чорного моря

У ході засідання було ухвалено рішення про негайне посилення контролю акваторії та узбережжя Чорного моря. Кількість проб води для дослідження в лабораторії збільшать, а у разі виявлення нафтопродуктів планується їх збирання та утилізація.

Уповноваженим органам, серед яких Держекоінспекція, Український науковий центр екології моря, Інституту морської біології та Обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ було доручено:

Подати дані та підготувати наявні нафтозбірники, біосорбенти, бонові загородження.

Розрахувати необхідні ресурси для ліквідації забруднення

Очистити забруднені території акваторії за погодженням із ЗСУ.

Розрахувати заподіяну шкоду довкіллю.

Катастрофа у Чорному морі

15 грудня неподалік Керченської протоки шторм потопив два російські танкери — "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". У море потрапило 8,6 тис. тонн мазуту. Влада РФ приховувала масштаби катастрофи. Внаслідок цього загинули сотні морських жителів, а птахів, вимазаних у нафтопродуктах, виявили навіть на Одещині. Про реальні масштаби екологічної катастрофи у Чорному морі сьогодні ніхто не знає.

Раніше ми вже писали, що залишки мазуту знайшли на території національного природного парку "Тузловські лимани". А одеський еколог Владислав Балинський провів дослідження та заявив, що нафтопродукти все ще небезпечні для мешканців Чорного моря.