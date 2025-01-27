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Мазут на Одещині — як борються з екологічною катастрофою

27 січня 2025 12:52
Верзілова Єлизавета - редактор
Боротьба із забрудненням мазутом на Одещині триває
Чоловік збирає мазут на узбережжі. Ілюстративне фото: росзМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Працівники Національного природного парку "Тузлівські лимани" оперативно очистили забруднену ділянку узбережжя Чорного моря. Зараз територія парку повністю чиста. Усе виявлене забруднення було зібрано з піщаного пересипу. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив еколог Іван Русєв.

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Допис Івана Русєва. Фото: скриншот

Загроза залишається

Протягом трьох днів фахівці обстежили майже 40 км узбережжя парку. Забруднену ділянку протяжністю 200 метрів і шириною до 70 см вдалося виявити та швидко очистити. Відібрані проби мазуту вже відправлено до Одеси для аналізу в приватній лабораторії.  

"Увесь мазут вагою до 4 кг зібрано нами з пересипу. Зараз у нацпарку на узбережжі мазуту немає, але немає і жодних гарантій того, що його море знову завтра не викине, оскільки мільйони дрібних фракцій ще дрейфує в водах Північно-західної частини Чорного моря", — зазначив Іван Русєв.

На Одещині прибирають мазут
Узбережжя нацпарку на Одещині очищують від мазуту. Фото: Іван Русєв
Мазут на узбережжі Одещини
Мазут на узбережжі нацпарку "Тузлісвькі лимани". Фото: Іван Русєв

Екологи наголошують, що для боротьби з подібними випадками потрібні значні ресурси, яких у парку наразі бракує. Своєчасне виявлення та знищення таких загроз є критично важливими для збереження екосистеми регіону.  

Нагадаємо, що еколог-журналіст Владислав Балінський дослідив мазут з Чорного моря та виявив, що речовина й досі небезпечна. Окрім цього, через небезпечні викиди в акваторію загинули десятки тисяч птахів і тисячі дельфінів.

Одеса Чорне море Одеська область вода екологічна загроза Новини Одеси екологія забруднення

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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