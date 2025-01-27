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Мазут на Одесчине — как борются с экологической катастрофой

27 января 2025 12:52
Верзилова Єлизавета - редактор
Борьба с загрязнением мазутом на Одесчине продолжается
Мужчина собирает мазут на побережье. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

Работники Национального природного парка "Тузловские лиманы" оперативно очистили загрязненный участок побережья Черного моря. Сейчас территория парка полностью чистая. Все обнаруженное загрязнение было собрано с песчаной пересыпи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог Иван Русев.

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Пост Ивана Русева. Фото: скриншот

Угроза остается

В течение трех дней специалисты обследовали почти 40 км побережья парка. Загрязненный участок протяженностью 200 метров и шириной до 70 см удалось обнаружить и быстро очистить. Отобранные пробы мазута уже отправлены в Одессу для анализа в частной лаборатории.

"Весь мазут весом до 4 кг собран нами с пересыпи. Сейчас в нацпарке на побережье мазута нет, но нет и никаких гарантий того, что его море снова завтра не выбросит, поскольку миллионы мелких фракций еще дрейфуют в водах Северо-западной части Черного моря", — отметил Иван Русев.

На Одещині прибирають мазут
Побережье нацпарка в Одесской области очищают от мазута. Фото: Иван Русев
Мазут на побережье Одесской области
Мазут на побережье нацпарка "Тузлисвские лиманы". Фото: Иван Русев

Экологи отмечают, что для борьбы с подобными случаями нужны значительные ресурсы, которых в парке пока не хватает. Своевременное выявление и уничтожение таких угроз являются критически важными для сохранения экосистемы региона.

Напомним, что эколог-журналист Владислав Балинский исследовал мазут из Черного моря и обнаружил, что вещество до сих пор несет в себе опасность. Кроме этого, из-за опасных выбросов в акваторию погибли десятки тысяч птиц и тысячи дельфинов.

Одесса Черное море Одесская область вода экологическая угроза Новости Одессы экология загрязнение

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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