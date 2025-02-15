Укрытие на 200 человек в Набережном: детали строительства

Дети в укрытии. Фото иллюстративное: УНИАН

В поселке Набережное Одесской области планируют строительство нового защитного сооружения гражданской защиты. Укрытие будет расположено на территории местной гимназии и будет соответствовать современным стандартам безопасности.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Тендер на строительство укрытия. Фото: скриншот

Детали тендера

Укрытие построят на территории Межлиманской гимназии. Планируется, что оно будет двойного значения: для защиты от ракет и от радиации. Оно рассчитанного на 200 человек. Согласно тендерной документации, заказчиком работ выступает Усатовский сельский совет. Ожидаемая стоимость проекта составляет 21 081 569 гривен, и финансирование будет осуществляться из местного бюджета.

Какое оборудование для укрытия

Укрытие будет оборудовано всем необходимым для длительного пребывания людей в случае угрозы. В частности, предусмотрена установка современной системы оповещения, пожарной сигнализации, контроля загазованности помещения, а также водоснабжения и канализации. В сооружении обустроят вентиляцию, аварийные выходы и зоны для хранения запасов воды и продуктов.

Подача тендерных предложений продлится до 1 марта 2025 года, а начало аукциона запланировано на 3 марта. Завершить строительство укрытия планируют до 1 сентября 2025 года.

Напомним, днепровская компания "Татра-Юг" доставила в Одессу 11 новых низкопольных трамваев, которые приобрели за счет гранта от Европейского инвестиционного банка. Также мы писали, что в Одессе детский центр ищет охранников за 6,5 млн грн.