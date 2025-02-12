Нові низькопідлогові трамваї в Одесі

Новий низькопідлоговий трамвай. Фото: Центр транспортних стратегій

Дніпровська компанія "Татра-Юг" доправила до Одеси 11 нових низькопідлогових трамваїв. Придбали їх за рахунок гранту від Європейського інвестиційного банку.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

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Компанія, що поставила нові трамваї, виграла тендер на їх будівництво в рамках проєкту "Міський громадський транспорт" ще у 2021 році. Загалом вона має надати нашому місту 13 вагонів. Решту обіцяють надати до кінця березня.

Особливості нових трамваїв

Довжина кожного такого вагону – 26 метрів. Трамвай складається із трьох секцій, обладнаний 71 місцем для сидіння та може перевозити до 300 пасажирів. Візки його є поворотними, обладнані двоступеневим підвішуванням, та забезпечують вагону більшу маневреність та можливість експлуатації навіть на небездоганних трамвайних коліях.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що трамваї в Одесі можуть зупинитися. А також про зміни у русі п'ятого маршруту.