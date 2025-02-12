Новые низкопольные трамваи в Одессе

В Одессе появятся 11 новых низкопольных трамваев
Днепровская компания "Татра-Юг" доставила в Одессу 11 новых низкопольных трамваев. Приобрели их за счет гранта от Европейского инвестиционного банка.
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
Новые трамваи в Одессе
Компания, поставившая новые трамваи, выиграла тендер на их строительство в рамках проекта "Городской общественный транспорт" еще в 2021 году. В целом она должна предоставить нашему городу 13 вагонов. Остальные обещают отправить до конца марта.
Особенности новых трамваев
Длина каждого такого вагона — 26 метров. Трамвай состоит из трех секций, оборудован 71 местом для сидения и может перевозить до 300 пассажиров. Тележки его являются поворотными, оборудованы двухступенчатым подвешиванием, и обеспечивают вагону большую маневренность и возможность эксплуатации даже на небезупречных трамвайных путях.
Напомним, недавно мы писали о том, что трамваи в Одессе могут остановиться. А также об изменениях в движении пятого маршрута.
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