Новые низкопольные трамваи в Одессе

Новый низкопольный трамвай. Фото: Центр транспортных стратегий

Днепровская компания "Татра-Юг" доставила в Одессу 11 новых низкопольных трамваев. Приобрели их за счет гранта от Европейского инвестиционного банка.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

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Компания, поставившая новые трамваи, выиграла тендер на их строительство в рамках проекта "Городской общественный транспорт" еще в 2021 году. В целом она должна предоставить нашему городу 13 вагонов. Остальные обещают отправить до конца марта.

Особенности новых трамваев

Длина каждого такого вагона — 26 метров. Трамвай состоит из трех секций, оборудован 71 местом для сидения и может перевозить до 300 пассажиров. Тележки его являются поворотными, оборудованы двухступенчатым подвешиванием, и обеспечивают вагону большую маневренность и возможность эксплуатации даже на небезупречных трамвайных путях.

Напомним, недавно мы писали о том, что трамваи в Одессе могут остановиться. А также об изменениях в движении пятого маршрута.