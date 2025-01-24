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В Одессе могут остановиться трамваи — нужно 1,5 миллиарда грн

24 января 2025 11:57
Рвачова Анастасия - редактор
Одессе нужно 1,5 миллиарда гривен для замены трамвайных путей
Люди выходят из трамвая. Фото: Новости.LIVE/ Алексей Барановский
Рвачова Анастасия - редактор

В Одессе около сотни километров трамвайных путей нуждаются в замене или капитальном ремонте. Однако для этого необходимы немалые средства, которые не заложены в бюджет.

Об этом сообщил председатель КП "Одесгорэлетротранс" Николай Литовчук.

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По его словам, необходимо 1,5 миллиарда гривен. Но таких ресурсов предприятие пока не имеет, а самостоятельно выполняет только средний ремонт.

"Для того, чтобы заменить эти 80 км в комплексе с контактной и кабельной сетью нужно 1,5 млрд гривен. Мы сами можем отрабатывать за год пять километров, это стоит около 50 миллионов гривен и это не капитальный, а средний ремонт", — отметил чиновник.

Что известно о трамвайных рельсах

Трамвайное полотно Одессы насчитывает 197 километров, и около 40% этой инфраструктуры находится в критическом состоянии. В комплексную модернизацию входит не только замена рельсов, но и обновление контактной и кабельной сети. Ежегодно предприятие ремонтирует около пяти километров путей, тратя на это примерно 50 миллионов гривен, однако эти работы не являются капитальными.

Проблема трамвайных путей стала критической из-за многолетнего недофинансирования. Городские власти рассматривают возможность привлечения государственных или международных инвестиций, ведь без полного обновления трамвайной инфраструктуры движение городского электротранспорта может оказаться под угрозой.

Напомним,  в Одессе временно изменит движение один из трамваев

Также мы писали, что Одесса получит финансирование на модернизацию общественного транспорта от Европейского инвестиционного банка.

Одесса транспорт Одесская область Новости Одессы трамвай

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