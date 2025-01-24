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В Одесі можуть зупинитися трамваї — потрібно 1,5 мільярда грн

24 січня 2025 11:57
Рвачова Анастасія - редактор
Одесі потрібно 1,5 мільярда гривень для заміни трамвайних колій
Люди виходять з трамваю. Фото: Новини.LIVE/ Олексій Барановський
Рвачова Анастасія - редактор

В Одесі близько сотні кілометрів трамвайних колій потребують заміни або капітального ремонту. Проте для цього необхідні чималі кошти, яких не закладено у бюджет. 

Про це повідомив голова КП "Одесміськелетротранс" Микола Литовчук. 

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За його словами, необхідно 1,5 мільярда гривень. Але таких ресурсів підприємство наразі не має, а самостійно виконує лише середній ремонт.

"Для того, щоб замінити ці 80 км у комплексі з контактною та кабельною мережею потрібно 1,5 млрд гривень. Ми самі можемо відпрацьовувати за рік п'ять кілометрів, це коштує близько 50 мільйонів гривень і це не капітальний, а середній ремонт", — зазначив посадовець. 

Що відомо про трамвайні рейки

Трамвайне полотно Одеси налічує 197 кілометрів, і близько 40% цієї інфраструктури перебуває у критичному стані. У комплексну модернізацію входить не лише заміна рейок, але й оновлення контактної та кабельної мережі. Щороку підприємство ремонтує близько п’яти кілометрів колій, витрачаючи на це приблизно 50 мільйонів гривень, однак ці роботи не є капітальними.

Проблема трамвайних колій стала критичною через багаторічне недофінансування. Міська влада розглядає можливість залучення державних чи міжнародних інвестицій, адже без повного оновлення трамвайної інфраструктури рух міського електротранспорту може опинитися під загрозою.

Нагадаємо,  в Одесі тимчасово змінить рух один з трамваїв

Також ми писали, що Одеса отримає фінансування на модернізацію громадського транспорту від Європейського інвестиційного банку. 

Одеса транспорт Одеська область Новини Одеси трамвай

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