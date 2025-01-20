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Трамвай №5 в Одесі змінює рух — які причини

20 січня 2025 16:58
Рвачова Анастасія - редактор
В Одесі змінив напрям один трамвай
Одеські трамваї на зупинці. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

В Одесі тимчасово змінює рух один з найпопулярніших трамвайних маршрутів, який зʼєднував Аркадію та автовокзал. Це повʼязано з ремонтними роботами КП "Інфоксводоканал".

Про це повідомли у КП "ОМЕТ"

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За інформацією комунального підприємства, трамвай №5 курсуватиме від автовокзалу до парку Шевченка. 

"У звʼязку з ремонтними роботами філією "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс" трамвайний маршрут №5 курсувати: "Центральний автовокзал — Парк Шевченка", — йдеться у повідомленні. 

Вартість проїзду

З грудня 2024 року вартість разової поїздки на громадському електротранспорті становить 15 грн. При цьому існуючі пільги на проїзд для учнів і студентів зберігаються. Вартість проїзду по місту становить 20 грн, а до 6-го км Овідіопольської дороги — 40 грн.  

Вартість місячних проїзних квитків

Місячні проїзні квитки на трамвай або тролейбус для населення коштуватимуть 420 грн, а на обидва види транспорту — 567 грн. Учні зможуть придбати проїзний на будь-який вид транспорту за 120 грн, а студенти — за 240 грн.

Нагадаємо, Одеса отримає фінансування на модернізацію громадського транспорту від Європейського інвестиційного банку. 

Також ми писали, що Одеська залізниця призначила нові чотири поїзди на приміські маршрути. Вони курсуватимуть щодня, починаючи з 14 січня.

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