Ціни на проїзд в Одесі у 2025 році

Одеська маршрутка їде містом. Фото: Odesa Mass Transit

Вартість проїзду у міському транспорті в Одесі зросла ще у грудні. Втім, протягом наступного року не виключені нові підвищення ціни у зв'язку з подорожчанням палива та запчастин.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за пересування містом у 2025 році.

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Трамваї та тролейбуси

Вартість разової поїздки на громадському електротранспорті становить 15 грн. При цьому існуючі пільги на проїзд для учнів і студентів зберігаються. Проїзний квиток на місяць коштує:

на трамвай — 420 грн;

на тролейбус — 420 грн;

на трамвай і тролейбус — 567 грн.

Проїзд у маршрутках

Вартість проїзду по місту становить 20 грн, а до 6-го км Овідіопольської дороги — 40 грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки платитимуть одесити за воду та газ у 2025 році.