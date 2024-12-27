Ціни на проїзд в Одесі у 2025 році

Ціни на проїзд — що зміниться для одеситів у новому році
Вартість проїзду у міському транспорті в Одесі зросла ще у грудні. Втім, протягом наступного року не виключені нові підвищення ціни у зв'язку з подорожчанням палива та запчастин.
Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за пересування містом у 2025 році.
Трамваї та тролейбуси
Вартість разової поїздки на громадському електротранспорті становить 15 грн. При цьому існуючі пільги на проїзд для учнів і студентів зберігаються. Проїзний квиток на місяць коштує:
- на трамвай — 420 грн;
- на тролейбус — 420 грн;
- на трамвай і тролейбус — 567 грн.
Проїзд у маршрутках
Вартість проїзду по місту становить 20 грн, а до 6-го км Овідіопольської дороги — 40 грн.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки платитимуть одесити за воду та газ у 2025 році.
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