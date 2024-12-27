Цены на проезд в Одессе в 2025 году

Одесская маршрутка едет по городу. Фото: Odesa Mass Transit

Стоимость проезда в городском транспорте в Одессе выросла в декабре. Впрочем, в следующем году не исключены новые повышения цены — в связи с удорожанием топлива и запчастей.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситов будут платить за передвижение по городу в 2025 году.

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Трамваи и троллейбусы

Стоимость разовой поездки на общественном электротранспорте составляет 15 грн. При этом существующие льготы для проезда для учащихся и студентов сохраняются. Проездной билет на месяц стоит:

на трамвай — 420 грн;

на троллейбус — 420 грн;

на трамвай и троллейбус — 567 грн.

Проезд в маршрутках

Стоимость проезда по городу составляет 20 грн, а до 6-го км Овидиопольской дороги — 40 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько будут платить одесситы за воду и газ в 2025 году.