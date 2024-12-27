Цены на проезд в Одессе в 2025 году

Цены на проезд — что изменится для одесситов в новом году
Стоимость проезда в городском транспорте в Одессе выросла в декабре. Впрочем, в следующем году не исключены новые повышения цены — в связи с удорожанием топлива и запчастей.
Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситов будут платить за передвижение по городу в 2025 году.
Трамваи и троллейбусы
Стоимость разовой поездки на общественном электротранспорте составляет 15 грн. При этом существующие льготы для проезда для учащихся и студентов сохраняются. Проездной билет на месяц стоит:
- на трамвай — 420 грн;
- на троллейбус — 420 грн;
- на трамвай и троллейбус — 567 грн.
Проезд в маршрутках
Стоимость проезда по городу составляет 20 грн, а до 6-го км Овидиопольской дороги — 40 грн.
Напомним, ранее мы сообщали, сколько будут платить одесситы за воду и газ в 2025 году.
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