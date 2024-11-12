В Одесі можуть подорожчати маршрутки — подробиці

Одеська маршрутка. Фото: Odesa Mass Transit

В одеських маршрутках з'явилися оголошення про підвищення вартості проїзду з наступного місяця. Втім, жодних офіційних документів з цього приводу не оприлюднювали.

Журналісти Новини.LIVE розбиралися, що відбувається.

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Що говорять перевізники

В оголошеннях йдеться, що з 1 грудня проїзд у міських маршрутках подорожчає до 20 грн (зараз ціна становить 15 грн). Перевізники стверджують, що підвищити вартість довелося через незалежні від них фактори. Йдеться, зокрема, про подорожчання запчастин, пального та мастила, а також підвищення податків і мінімальної зарплати.

Повідомлення про подорожчання в одеській маршрутці. Фото: Суспільне

Що говорять у міськраді

Жодних офіційних заяв або документів щодо подорожчання проїзду досі не опубліковано. Зазначимо, що зростання цін на маршрутки зазвичай передує збільшенню вартості проїзду у міському електротранспорті. Втім, як розповів у коментарі виданню "Інтент" голова транспортної комісії міськради Петро Обухов, хоча розмови про це ведуться, наразі депутати не отримували пропозицій щодо підвищення тарифу від КП "Одесміськелектротранс".

Нагадаємо, популярний автобус в Одесі змінив свій маршрут. Також ми повідомляли, що у різних регіонах України зросли ціни на проїзд у громадському транспорті.