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Подорожчання проїзду в одеських маршрутках — що відомо

12 листопада 2024 10:43
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі можуть подорожчати маршрутки — подробиці
Одеська маршрутка. Фото: Odesa Mass Transit
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В одеських маршрутках з'явилися оголошення про підвищення вартості проїзду з наступного місяця. Втім, жодних офіційних документів з цього приводу не оприлюднювали.

Журналісти Новини.LIVE розбиралися, що відбувається. 

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Що говорять перевізники 

В оголошеннях йдеться, що з 1 грудня проїзд у міських маршрутках подорожчає до 20 грн (зараз ціна становить 15 грн). Перевізники стверджують, що підвищити вартість довелося через незалежні від них фактори. Йдеться, зокрема, про подорожчання запчастин, пального та мастила, а також підвищення податків і мінімальної зарплати.  

Подорожчання маршруток в Одесі — що відомо - фото 1
Повідомлення про подорожчання в одеській маршрутці. Фото: Суспільне

Що говорять у міськраді

Жодних офіційних заяв або документів щодо подорожчання проїзду досі не опубліковано. Зазначимо, що зростання цін на маршрутки зазвичай передує збільшенню вартості проїзду у міському електротранспорті. Втім, як розповів у коментарі виданню "Інтент" голова транспортної комісії міськради Петро Обухов, хоча розмови про це ведуться, наразі депутати не отримували пропозицій щодо підвищення тарифу від КП "Одесміськелектротранс". 

Нагадаємо, популярний автобус в Одесі змінив свій маршрут. Також ми повідомляли, що у різних регіонах України зросли ціни на проїзд у громадському транспорті.  

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