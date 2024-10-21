Одеська маршрутка №208 змінює схему руху

Одеська маршрутка. Фото: Odesa Mass Transit

В Одесі маршрутка № 208 "Коледж нафтогазових технологій (вул. Наукова) — вул. М. Боровського" рухатиметься за новою схемою. Зміни набудуть чинності з суботи, 26 жовтня.

Про це повідомили в одеській мерії.

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Новий маршрут

Автобус рухатиметься за такою схемою:

у напрямку руху вул. Боровського — від вул. Варненської на вул. Ак. Філатова, вул. Івана та Юрія Лип, вул. Олексія Вадатурського (вул. М. Малиновського), вул. Івана Фунтового (вул. М. Бабаджаняна), вул. Бреуса, вул. Поїзну, вул. Балківську, вул. Дальницьку, вул. Прохоровську, вул. М’ясоєдовську, вул. Разумовську і далі за маршрутом;

у напрямку руху до коледжу нафтогазових технологій (вул. Наукова) — від вул. Разумовської на вул. М’ясоєдовську, вул. Прохоровську, вул. Дальницьку, вул. Балківську, вул. Миколи Лисенка, вул. Олексія Вадатурського (вул. М Малиновського), вул. Івана та Юрія Лип, вул. Ак. Філатова, вул. Варненську і далі за маршрутом.

Схема руху. Фото: одеська мерія

Де в Одесі не можна проїхати

До кінця року в Одесі перекритий рух транспорту по вул. Степовій (на ділянці від вул. Овідіопольської до вул. Стовпової). Також повністю закритий для транспорту Деволанівський узвіз. Крім того, до 30 листопада перекритий проїзд на вулицях Професора Каришковського та 7-й Пересипській на ділянках від Балтської дороги до 6-го Балтського провулку та від 6-го Балтського провулку до вулиці 3-ї Пересипської.

Нагадаємо, весь транспорт у Києві може стати безплатним. Також ми писали про те, що на трасі Одеса — Рені збільшуються затори.