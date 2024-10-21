Одесская маршрутка №208 изменяет схему движения

Одесская маршрутка. Фото: Odesa Mass Transit

В Одессе маршрутка № 208 "Колледж нефтегазовых технологий (ул. Научная) — ул. М. Боровского" будет двигаться по новой схеме. Изменения вступят в силу с субботы, 26 октября.

Об этом сообщили в одесской мэрии.

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Новый маршрут

Автобус будет двигаться по следующей схеме:

в направлении движения ул. Боровского — от ул. Варненской на ул. Ак. Филатова, ул. Ивана и Юрия Лип, ул. Алексея Вадатурского (ул. М. Малиновского), ул. Ивана Фунтова (ул. М. Бабаджаняна), ул. Бреуса, ул. Поезную, ул. Балковская, ул. Дальницкую, ул. Прохоровская, ул. Мясоедовская, ул. Разумовскую и дальше по маршруту;

в направлении движения в колледж нефтегазовых технологий (ул. Научная) — от ул. Разумовской на ул. Мясоедовская, ул. Прохоровская, ул. Дальницкую, ул. Балковская, ул. Николая Лысенко, ул. Алексея Вадатурского (ул. М Малиновского), ул. Ивана и Юрия Лип, ул. Ак. Филатова, ул. Варненскую и дальше по маршруту.

Схема движения. Фото: одесская мэрия

Где в Одессе нельзя проехать

До конца года в Одессе перекрыто движение транспорта по ул. Степной (на участке от ул. Овидиопольской до ул. Столбовой). Также полностью закрыт для транспорта Деволановский спуск. Кроме того, до 30 ноября перекрыт проезд на улицах Профессора Карышковского и 7-й Пересыпской на участках от Балтской дороги до 6-го Балтского переулка и от 6-го Балтского переулка до улицы 3-й Пересыпской.

Напомним, весь транспорт в Киеве может оказаться бесплатным. Также мы писали о том, что на трассе Одесса – Рени увеличиваются пробки.