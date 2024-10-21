Затори на трасі Одеса-Рені 21 жовтня

Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот

Вранці у понеділок, 21 жовтня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються затори. Найбільші черги біля пунктів пропуску — через велику кількість охочих виїхати до Молдови та Румунії. Наразі проїзд в напрямку до кордонів ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса — Рені

Найбільше скупчення транспорту спостерігається перед контрольно-пропускним пунктом (КПП) на території Нижньодністровського національного парку. Черга на цій ділянці становить понад пів кілометра, рух значно уповільнений. На карті ділянка позначена червоним кольором.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Натомість на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" рух вільний. На карті ця ділянка позначена синім кольором.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

На трасі М-15 рухом до поромної переправи Орлівка — Ісакча великих скупчень машин поки не зафіксовано. Але досить значна черга утворилася у самій Орлівці.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" великих черг немає. Незначні затори відзначаються біля в'їзду до міста Рені, але на загальний трафік вони суттєво не впливають.

Дорога до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, з України намагалися нелегально вивезти цілу колекцію антикварних речей.

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