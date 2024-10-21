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Покваптеся з виїздом — на трасі Одеса — Рені збільшуються затори

21 жовтня 2024 11:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені 21 жовтня
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Вранці у понеділок, 21 жовтня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються затори. Найбільші черги біля пунктів пропуску — через велику кількість охочих виїхати до Молдови та Румунії. Наразі проїзд в напрямку до кордонів ускладнений. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Найбільше скупчення транспорту спостерігається перед контрольно-пропускним пунктом (КПП) на території Нижньодністровського національного парку. Черга на цій ділянці становить понад пів кілометра, рух значно уповільнений. На карті ділянка позначена червоним кольором.

КПП Паланка
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Натомість на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" рух вільний. На карті ця ділянка позначена синім кольором.

КПП Старокозаче
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

На трасі М-15 рухом до поромної переправи Орлівка — Ісакча великих скупчень машин поки не зафіксовано. Але досить значна черга утворилася у самій Орлівці.

КПП Орлівка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" великих черг немає. Незначні затори відзначаються біля в'їзду до міста Рені, але на загальний трафік вони суттєво не впливають. 

КПП РЕНІ
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, з України намагалися нелегально вивезти цілу колекцію антикварних речей.

Також ми писали про те, чому українців можуть не пустити до Німеччини.

затори черги на кордоні Одеська область Новини Одеси авто

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