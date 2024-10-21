Пробки на трассе Одесса-Рени 21 октября

Поторопитесь с выездом — на трассе Одесса — Рени увеличиваются пробки
Утром в понедельник, 21 октября, на трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки. Наибольшие очереди возле пунктов пропуска из-за большого количества желающих выехать в Молдову и Румынию. Проезд по направлению к границам осложнен.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки на трассе Одесса — Рени
Наибольшее скопление транспорта наблюдается перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) на территории Нижнеднестровского национального парка. Очередь на этом участке составляет более полукилометра, движение значительно замедлено. На карте участок обозначен красным цветом.
На пункте пропуска "Староказачье — Тудора" движение свободно. На карте этот участок обозначен синим цветом.
Пробки в Орловку
На трассе М-15 движением к паромной переправе Орловка — Исакча большие скопления машин пока не зафиксированы. Но довольно значительная очередь образовалась в самой Орловке.
На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешт" больших очередей нет. Незначительные пробки отмечаются у въезда в Рени, но на общий трафик они существенно не влияют.
Напомним, из Украины пытались нелегально вывезти целую коллекцию антикварных вещей.
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