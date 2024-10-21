Пробки на трассе Одесса-Рени 21 октября

Трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот

Утром в понедельник, 21 октября, на трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки. Наибольшие очереди возле пунктов пропуска из-за большого количества желающих выехать в Молдову и Румынию. Проезд по направлению к границам осложнен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на трассе Одесса — Рени

Наибольшее скопление транспорта наблюдается перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) на территории Нижнеднестровского национального парка. Очередь на этом участке составляет более полукилометра, движение значительно замедлено. На карте участок обозначен красным цветом.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

На пункте пропуска "Староказачье — Тудора" движение свободно. На карте этот участок обозначен синим цветом.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку

На трассе М-15 движением к паромной переправе Орловка — Исакча большие скопления машин пока не зафиксированы. Но довольно значительная очередь образовалась в самой Орловке.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешт" больших очередей нет. Незначительные пробки отмечаются у въезда в Рени, но на общий трафик они существенно не влияют.

Дорога к Рене. Фото: скриншот

Напомним, из Украины пытались нелегально вывезти целую коллекцию антикварных вещей.

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