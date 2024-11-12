В Одессе могут подорожать маршрутки — подробности

Одесская маршрутка. Фото: Odesa Mass Transit

В одесских маршрутках появились объявления о повышении стоимости проезда со следующего месяца. Впрочем, никаких официальных документов на этот счет не обнародовали.

Журналисты Новини.LIVE разбирались, что происходит.

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Что говорят перевозчики

В объявлениях говорится, что с 1 декабря проезд в городских маршрутках подорожает до 20 грн (в настоящее время цена составляет 15 грн). Перевозчики утверждают, что повысить стоимость пришлось из-за независящих от них факторов. Речь идет, в частности, о подорожании запчастей, горючего и смазочных материалов, а также повышении налогов и минимальной зарплаты.

Уведомление о подорожании в одесской маршрутке. Фото: Общественное

Что говорят в горсовете

Никакие официальные заявления или документы относительно подорожания проезда до сих пор не опубликованы. Отметим, что рост цен на маршрутки обычно предшествует увеличению стоимости проезда в городском электротранспорте. Впрочем, как рассказал в комментарии изданию "Интент" глава транспортной комиссии горсовета Петр Обухов, хотя разговоры об этом ведутся, пока депутаты не получали предложений по повышению тарифа от КП "Одесгорэлектротранс".

Напомним, популярный автобус в Одессе сменил свой маршрут. Также мы сообщали, что в разных регионах Украины выросли цены на проезд в общественном транспорте.