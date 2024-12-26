Тариф на воду в Одесі у 2025 році

Чоловік рахує гроші біля крану. Фото: ілюстративне/nashemisto.dp

Наступного року підвищення тарифів на воду не передбачені. Принаймні, профільна комісія встановила для населення ті ж самі ціни на водопостачання та водовідведення, що й зараз.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за воду у 2025 році.

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Тарифи на воду у 2025 році становитимуть:

на централізоване водопостачання — 14,93 грн за кубометр;

на централізоване водовідведення — 14,37 грн за кубометр.

Водночас ціни для суб'єктів господарювання та інших категорій, окрім населення, підвищили.

Раніше ми повідомляли про те, скільки наступного року одесити платитимуть за газ і тепло.