Тариф на воду в Одесі у 2025 році

Тариф на воду — скільки платитимуть одесити з нового року
26 грудня 2024 17:09
Чоловік рахує гроші біля крану. Фото: ілюстративне/nashemisto.dp
Наступного року підвищення тарифів на воду не передбачені. Принаймні, профільна комісія встановила для населення ті ж самі ціни на водопостачання та водовідведення, що й зараз.
Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за воду у 2025 році.
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Тарифи на воду у 2025 році становитимуть:
- на централізоване водопостачання — 14,93 грн за кубометр;
- на централізоване водовідведення — 14,37 грн за кубометр.
Водночас ціни для суб'єктів господарювання та інших категорій, окрім населення, підвищили.
Раніше ми повідомляли про те, скільки наступного року одесити платитимуть за газ і тепло.
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