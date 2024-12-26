Тариф на воду в Одессе в 2025 году

Человек считает деньги у крана. Фото: иллюстративное/nashemisto.dp

В следующем году повышение тарифов на воду не предусмотрено. По крайней мере, профильная комиссия установила для населения те же цены на водоснабжение и водоотведение, что и сейчас.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситов будут платить за воду в 2025 году.

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Тарифы на воду в 2025 году составят:

на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за кубометр;

на централизованное водоотведение — 14,37 грн за кубометр.

В то же время цены для субъектов хозяйствования и других категорий, кроме населения, повысили.

Ранее мы сообщали о том, сколько в следующем году одесситы будут платить за газ и тепло.