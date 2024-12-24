Тарифи на опалення в Одесі у 2025 році

Скільки одесити платитимуть за тепло з Нового року
В Україні діє мораторій на підвищення цін на опалення. Відповідно, якщо він не буде скасований, тарифи на тепло для одеситів у наступному році змінюватися не будуть.
Новини.LIVE розповідають, у скільки одеситам обійдуться теплі батареї у 2025 році.
Ціна тепла
Тариф на опалення для побутових споживачів залишається на тому рівні, який був встановлений на 24 лютого 2022 року, й становить 1813 грн за Гкал. Така ціна має діяти протягом всього воєнного стану та шести місяців після його припинення.
У комунальному підприємстві "Теплопостачання міста Одеса" неодноразово зазначали, що затрати КП перевищують цей тариф. Компенсацію різниці тепловикам здійснюють з державного бюджету.
Раніше ми повідомляли, скільки одесити платитимуть за світло у новому році. Також ми писали про подорожчання одного з тарифів на електроенергію.
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