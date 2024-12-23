Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ціна світла — скільки платитимуть одесити з Нового року arrow

Ціна світла — скільки платитимуть одесити з Нового року

23 грудня 2024 18:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Тарифи на електрику для одеситів у 2025 році
Людина тримає рахунок на комуналку. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

До кінця опалювального сезону тариф на електроенергію в Одесі підвищувати не будуть. Але експерти попереджають, що вже у травні ціна світла може зрости.

Новини.LIVE розповідають, скільки одеситам доведеться витрачати на електрику у 2025 році.

Читайте також:

Зимові розцінки

Ціна на електроенергію для побутових споживачів зазнала змін ще в червні, і ці тарифи діятимуть щонайменше до 30 квітня наступного року. Вартість світла становитиме:

  • 4,32 грн/кВт-год — тариф для більшості побутових споживачів;
  • 2,64 грн/кВт-год — для одеситів, які обігріваються електроенергією, під час опалювального сезону (якщо споживання не перевищує 2000 кВт-год/міс).

Ті, хто використовує двозонні лічильники, можуть заощаджувати у нічний час: з 23:00 до 07:00. В цей період електроенергія коштує вдвічі дешевше.

Прогнози на літо

Вже влітку мешканцям Одеси доведеться платити за світло більше. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

"На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно вона може бути плюс-мінус 6,32 гривні або 6,64 гривні", — вважає експерт. 

Нагадаємо, з 1 січня "Укрпошта" вводить нові правила для доставки посилок. Головна новація — відмова від вагових тарифів. Відтепер вартість доставки визначатиметься виключно за об’ємом посилки.

Також ми писали, чи підвищать ціни на газ з Нового року.

тарифи комунальні послуги Одеса Одеська область Новини Одеси світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:40 Чи треба добровільно їхати до ТЦК — пояснення юриста

18:35 Продавав гранатомети через інтернет — у Києві засудили чоловіка

18:27 Ціна світла — скільки платитимуть одесити з Нового року

18:25 Перша група інвалідності — який розмір виплат у 2025 році

18:23 Зеленський назвав втрати військових КНДР на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:02 Створює загрози для Європи — МЗС відреагувало на вояж Фіцо до РФ

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

17:45 На Закарпатті "інкасаторське" авто з ухилянтами врізалося у стовп

17:42 Є попередження про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:41 Одесит влаштував погром в аптеці — що стало причиною

18:40 Чи треба добровільно їхати до ТЦК — пояснення юриста

18:35 Продавав гранатомети через інтернет — у Києві засудили чоловіка

18:27 Ціна світла — скільки платитимуть одесити з Нового року

18:25 Перша група інвалідності — який розмір виплат у 2025 році

18:23 Зеленський назвав втрати військових КНДР на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:02 Створює загрози для Європи — МЗС відреагувало на вояж Фіцо до РФ

17:45 На Закарпатті "інкасаторське" авто з ухилянтами врізалося у стовп

17:42 Є попередження про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:41 Одесит влаштував погром в аптеці — що стало причиною

17:35 Синоптики спрогнозували, які області завтра накриє негода

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу