Тарифи на електрику для одеситів у 2025 році

Людина тримає рахунок на комуналку. Фото: Новини.LIVE

До кінця опалювального сезону тариф на електроенергію в Одесі підвищувати не будуть. Але експерти попереджають, що вже у травні ціна світла може зрости.

Новини.LIVE розповідають, скільки одеситам доведеться витрачати на електрику у 2025 році.

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Ціна на електроенергію для побутових споживачів зазнала змін ще в червні, і ці тарифи діятимуть щонайменше до 30 квітня наступного року. Вартість світла становитиме:

4,32 грн/кВт-год — тариф для більшості побутових споживачів;

2,64 грн/кВт-год — для одеситів, які обігріваються електроенергією, під час опалювального сезону (якщо споживання не перевищує 2000 кВт-год/міс).

Ті, хто використовує двозонні лічильники, можуть заощаджувати у нічний час: з 23:00 до 07:00. В цей період електроенергія коштує вдвічі дешевше.

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Вже влітку мешканцям Одеси доведеться платити за світло більше. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

"На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно вона може бути плюс-мінус 6,32 гривні або 6,64 гривні", — вважає експерт.

Нагадаємо, з 1 січня "Укрпошта" вводить нові правила для доставки посилок. Головна новація — відмова від вагових тарифів. Відтепер вартість доставки визначатиметься виключно за об’ємом посилки.

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