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Цена света — сколько будут платить одесситы с Нового года

23 декабря 2024 18:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Тарифы на электрику для одесситов в 2025 году
Человек, держащий счет на коммуналку. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

До конца отопительного сезона тариф на электроэнергию в Одессе не будут повышать. Но эксперты предупреждают, что уже в мае цена света может возрасти.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситам придется тратить на электричество в 2025 году.

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Зимние расценки

Цена на электроэнергию для бытовых потребителей изменилась еще в июне, и эти тарифы будут действовать по меньшей мере до 30 апреля следующего года. Стоимость света составит:

  • 4,32 грн/кВт-час — тариф для большинства бытовых потребителей;
  • 2,64 грн/кВт-ч — для одесситов, обогреваемых электроэнергией во время отопительного сезона (если потребление не превышает 2000 кВт-ч/мес).

Те, кто использует двухзонные счетчики, могут экономить в ночное время: с 23:00 до 07:00. В этот период электроэнергия стоит вдвое дешевле.

Прогнозы на лето

Уже летом жителям Одессы придется платить за свет больше. Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

"На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно она может быть плюс-минус 6,32 гривны или 6,64 гривны", — считает эксперт.

Напомним, с 1 января "Укрпочта" вводит новые правила по доставке посылок. Главное новшество — отказ от весовых тарифов. Теперь стоимость доставки будет определяться исключительно по объему посылки.

Также мы писали, повысят ли цены на газ с Нового года.

тарифы коммунальные услуги Одесса Одесская область Новости Одессы свет

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