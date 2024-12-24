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Сколько одесситы будут платить за тепло с Нового года

24 декабря 2024 16:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Тарифы на отопление в Одессе в 2025 году
Человек держит счет за коммуналку. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Украине действует мораторий на повышение цен на отопление. Соответственно, если он не будет отменен, тарифы на тепло для одесситов в следующем году меняться не будут.

Новости.LIVE рассказывают, во сколько одесситам обойдутся теплые батареи в 2025 году.

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Тариф на отопление для бытовых потребителей остается на уровне, который был установлен на 24 февраля 2022 года, и составляет 1813 грн за Гкал. Такая цена должна действовать в течение всего военного положения и шести месяцев после его прекращения.

В коммунальном предприятии "Теплоснабжение города Одесса" неоднократно отмечалось, что затраты КП превышают этот тариф. Компенсацию разницы тепловикам осуществляют из государственного бюджета.

Ранее мы сообщали, сколько одесситов будут платить за свет в новом году. Также мы писали о подорожании одного из тарифов на электроэнергию.

тарифы коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отопление

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:48 В Херсоне прогремели мощные взрывы

16:39 РФ ударила по Кривому Рогу — из-под завалов достали людей

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