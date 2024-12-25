Тарифи на газ в Одесі у 2025 році

Гроші та платіжки. Фото: Новини.LIVE

В Україні діє мораторій на підвищення цін на газ. Відповідно, якщо він не буде скасований, тарифи на паливо для одеситів наступного року змінюватися не будуть.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за блакитне паливо у 2025 році.

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Тариф на газ у 2025 році становить 7,96 грн за кубометр. За доставку блакитного палива одесити платитимуть 1,308 грн за кубометр — такий тариф встановив оператор ПАТ "Одесагаз".

Водночас експерти припускають, що мораторій може бути скасований після закінчення опалювального сезону. Але жодних офіційних заяв щодо цього немає.

Раніше ми повідомляли про те, скільки у наступному році одесити платитимуть за світло та опалення.