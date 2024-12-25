Тарифы на газ в Одессе в 2025 году

Деньги и платежки. Фото: Новини.LIVE

В Украине действует мораторий на повышение цен на газ Соответственно, если она не будет отменена, тарифы на топливо для одесситов в следующем году меняться не будут.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситов будут платить за голубое топливо в 2025 году.

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Тариф на газ в 2025 году составляет 7,96 грн. за кубометр. За доставку голубого топлива одесситы будут платить 1,308 грн за кубометр — такой тариф установил оператор ОАО "Одессагаз".

В то же время эксперты предполагают, что мораторий может быть отменен по окончании отопительного сезона. Но никаких официальных заявлений на этот счет нет.

Ранее мы сообщали о том, сколько в следующем году одесситы будут платить за свет и отопление.