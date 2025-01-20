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Трамвай №5 в Одессе меняет движение — какие причины

20 января 2025 16:58
Рвачова Анастасия - редактор
В Одессе изменил направление один трамвай
Одесские трамваи на остановке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

В Одессе временно меняет движение один из самых популярных трамвайных маршрутов, который соединял Аркадию и автовокзал. Это связано с ремонтными работами КП "Инфоксводоканал".

Об этом сообщили в КП "ОМЕТ".

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По информации коммунального предприятия, трамвай №5 будет курсировать от автовокзала до парка Шевченко.

"В связи с ремонтными работами филиалом "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс" трамвайный маршрут №5 будет курсировать: "Центральный автовокзал — Парк Шевченко", — говорится в сообщении.

Стоимость проезда

С декабря 2024 года стоимость разовой поездки на общественном электротранспорте составляет 15 грн. При этом существующие льготы на проезд для учащихся и студентов сохраняются. Стоимость проезда по городу составляет 20 грн, а до 6-го км Овидиопольской дороги — 40 грн.

Стоимость месячных проездных билетов

Месячные проездные билеты на трамвай или троллейбус для населения будут стоить 420 грн, а на оба вида транспорта — 567 грн. Учащиеся смогут приобрести проездной на любой вид транспорта за 120 грн, а студенты — за 240 грн.

Напомним, Одесса получит финансирование на модернизацию общественного транспорта от Европейского инвестиционного банка.

Также мы писали, что Одесская железная дорога назначила новые четыре поезда на пригородные маршруты. Они будут курсировать ежедневно, начиная с 14 января.

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