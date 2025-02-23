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Одеська ТЕЦ витратить 33 млн грн на нову систему живлення

23 лютого 2025 15:47
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Реконструкція резервного живлення Одеської ТЕЦ: тендер на 33 млн грн
Одеська ТЕЦ. Фото: Думська
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі планується масштабна реконструкція системи резервного живлення ТЕЦ. Проєкт передбачає заміну акумуляторних батарей та оновлення ключових елементів енергетичної інфраструктури. Тендер уже оголосили, а очікувана вартість робіт становить понад 33 мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення про аукціони. Фото: скриншот

Живлення для Одеської ТЕЦ

З документів закупівлі відомо, що АТ "Одеська ТЕЦ" планує заміну акумуляторної батареї постійного струму 220В на станції №2, що розташована у будівлі головного щита керування за адресою: вул. Церковна, 29.

Очікувана вартість робіт становить 33 136 950 грн, а фінансування здійснюватиметься коштом власного бюджету підприємства. Тендерні пропозиції прийматимуться до 8 березня 2025 року, а початок аукціону запланований на 10 березня. Завершити всі роботи необхідно до 30 вересня 2025 року.

Що планують зробити

Проєкт передбачає монтаж нових металевих стелажів, встановлення 120 стаціонарних кислотних акумуляторів, зарядної станції та інверторів. Також заплановано прокладання понад 900 метрів кабельних ліній, встановлення системи заземлення, вентиляції та додаткових блоків керування.

Зазначимо, що завдяки модернізації резервного живлення Одеська ТЕЦ зможе підвищити надійність енергопостачання та уникнути ризиків аварійного відключення електроенергії.

Нагадаємо, на Одещині, оголосили мільйонні тендери на новий асфальт. Також ми писали, що дніпровська компанія "Татра-Юг" доправила до Одеси 11 нових низькопідлогових трамваїв, які придбали коштом гранту від Європейського інвестиційного банку

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