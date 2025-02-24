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Проблемную дорогу на Одесчине отремонтируют в течение 7 месяцев

24 февраля 2025 20:40
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Когда отстроят проблемную дорогу в Одесской области
Дорога Килия-Лиски-Вилково. Фото: Бессарабия.Информ.
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Отремонтировать 24 километра разбитого участка дороги Килия—Лиски—Вилково в Одесской области обещают за семь месяцев. Однако это возможно только при условии полного финансирования.

Об этом сообщают журналисты издания Бессарабия.Информ.

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Все зависит от денег

Кабинет министров уже выделил около 200 миллионов гривен на ремонт дороги Килия-Лески-Вилково. Кроме того, в правительстве обещают дофинансирование проекта. Однако оно зависит от стран-партнеров, поскольку без их помощи часть средств перенаправят на ВСУ.

"Вы сами знаете о ситуации с местным бюджетом, к сожалению, мы не можем выделить или хотя бы запланировать ремонт наших дорог",— говорит килийский городской голова Вячеслав Чернявский.

После выделения и распределения денег, чиновники будут знать, запланированы ли средства на ремонт дорог на Красный Яр, Фурмановку, Новоселовку и Трудовое.

Напомним, недавно мы писали о ремонте эскалатора в Харькове за 18 миллионов. А также о восстановлении Киева после обстрелов.

Одесса ремонт Одесская область Новости Одессы инфраструктура
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