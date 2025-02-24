Когда отстроят проблемную дорогу в Одесской области

Проблемную дорогу на Одесчине отремонтируют в течение 7 месяцев
Отремонтировать 24 километра разбитого участка дороги Килия—Лиски—Вилково в Одесской области обещают за семь месяцев. Однако это возможно только при условии полного финансирования.
Об этом сообщают журналисты издания Бессарабия.Информ.
Все зависит от денег
Кабинет министров уже выделил около 200 миллионов гривен на ремонт дороги Килия-Лески-Вилково. Кроме того, в правительстве обещают дофинансирование проекта. Однако оно зависит от стран-партнеров, поскольку без их помощи часть средств перенаправят на ВСУ.
"Вы сами знаете о ситуации с местным бюджетом, к сожалению, мы не можем выделить или хотя бы запланировать ремонт наших дорог",— говорит килийский городской голова Вячеслав Чернявский.
После выделения и распределения денег, чиновники будут знать, запланированы ли средства на ремонт дорог на Красный Яр, Фурмановку, Новоселовку и Трудовое.
Напомним, недавно мы писали о ремонте эскалатора в Харькове за 18 миллионов. А также о восстановлении Киева после обстрелов.
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