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Проблемну дорогу на Одещині відремонтують протягом 7 місяців

24 лютого 2025 20:40
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Коли відбудують проблемну дорогу на Одещині
Дорога Кілія-Ліски-Вилкове. Фото: Бесарабія.Інформ.
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Відремонтувати 24 кілометра розбитої ділянки дороги Кілія-Ліски-Вилкове на Одещині обіцяють за сім місяців. Проте це можливо лише за умови повного фінансування.

Про це повідомляють журналісти видання Бесарабія.Інформ.

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Усе залежить від грошей

Кабінет міністрів вже виділив близько 200 мільйонів гривень на ремонт дороги Кілія-Ліски-Вилкове. Крім того, в уряді обіцяють дофінансування проєкту. Проте воно залежить від країн-партнерів, оскільки без їхньої допомоги частину коштів перенаправлять на ЗСУ.

"Ви самі знаєте про ситуацію із місцевим бюджетом, на жаль, ми не можемо виділити чи хоча б запланувати ремонт наших доріг", — каже кілійський міський голова Вячеслав Чернявський.

Після виділення та розподілу грошей, чиновники будуть знати, чи заплановані кошті на ремонт доріг на Червоний Яр, Фурманівку, Новоселівку та Трудове.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ремонт ескалатору в Харкові за 18 мільйонів. А також про відбудову Києва після обстрілів.

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