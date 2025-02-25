Рада поддержала отставку николаевского депутата Кормышкиной

Ирина Кормышкина. Фото: parlament.ua

Верховная Рада Украины поддержала прекращение полномочий николаевского депутата от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной. Женщина подала заявление о сложении мандата еще 21 февраля.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Заявление Кормышкиной рассмотрел и утвердил регламентный комитет. После чего за ее отставку на заседании проголосовали 246 народных избранников. Таким образом в Раде остается 400 депутатов, а в Коалиции — 231.

Чем известна Ирина Кормышкина

Ирина Кормышкина — бывший член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам тарифного регулирования. Недавно она получила подозрение от НАБУ относительно незаконного обогащения. А именно — народный депутат приобрела в собственность активы на сумму более 20 млн грн. Также в декларации не указала данные о доме и двух земельных участках.

Напомним, недавно мы писали об избиении чиновника одесской мэрии. А также о награждении измаильских пограничников.