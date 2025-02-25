Избили чиновника одесского горсовета

Игорь Слюсаренко. Фото: Контекст Причерноморья

Полицейские расследуют обстоятельства избиения чиновника муниципалитета города. По данным СМИ, речь идет о начальнике Управления рекламы одесского городского совета Игоре Слюсаренко.

Об этом сообщает Главное управление полиции в Одесской области.

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Подробности инцидента

Неизвестный избил Игоря Слюсаренко возле дома чиновника в Пересыпском районе, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом — ушибленная рана головы и переломы костей предплечья. Полицейские открыли дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Правоохранители ищут правонарушителя, которому грозит до 7 лет лишения свободы, и выясняют все обстоятельства преступления.

Что известно об Игоре Слюсаренко

Геннадий Труханов назначил Слюсаренко на должность начальника управления рекламы одесского горсовета 3 марта 2021 года. При этом известно, что чиновник вместе со своим отцом Николаем владеет крупной рекламной компанией "Диагональ", из состава учредителей которой сын вышел накануне назначения. По официальным данным, в Одессе размещено 123 билборда компании Слюсаренко.

Напомним, недавно мы писали о военном, который избил мужчину. А также о том, как в Одессе жестоко избили деда и оставили его под забором.