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Чиновника Одеської мерії побили біля будинку — подробиці

25 лютого 2025 12:50
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Побили чиновника одесского горсовета
Ігор Слюсаренко. Фото: Контекст Причорномор'я
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Поліцейські розслідують обставини побиття посадовця муніципалітету міста. За даними ЗМІ, йдеться про начальника Управління реклами одеської міської ради Ігоря Слюсаренка.

Про це повідомляє Головне управління поліції в Одеській області.

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Подробиці інциденту

Невідомий побив Ігоря Слюсаренка біля будинку чиновника в Пересипському районі, після чого втік. Потерпілого госпіталізували з попереднім діагнозом — забійна рана голови та переломи кісток передпліччя. Поліцейські відкрили справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).  Правоохоронці шукають правопорушника, якому загрожує до 7 років позбавлення волі, та з'ясовують всі обставини злочину.

Що відомо про Ігоря Слюсаренка

Геннадій Труханов призначив Слюсаренка на посаду начальника  управління реклами одеської міськради 3 березня 2021 року. При цьому відомо, що чиновник разом зі своїм батьком Миколою володіє великою рекламною компанією "Діагональ", зі складу засновників якої син  вийшов напередодні призначення. За офіційними даними, в Одесі розміщено 123 білборди компанії Слюсаренків. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який побив чоловіка. А також про те, як в Одесі жорстоко побили діда та залишили його під парканом.

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