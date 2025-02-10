Одессит избил пожилого мужчину

Момент задержания подозреваемого. Фото: Главное управление полиции в Одесской области

Житель Николаевщины опоздал на поезд и направился на ночлег в многоэтажку, в которой посуточно сдается жилье. Однако перепутал номер квартиры, из-за чего владелец жилища избил его и оставил на улице под забором в бессознательном состоянии.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

67-летний мужчина начал стучать в дверь дома 31-летнего одессита и попытался открыть ее. Хозяин вышел и стал ругаться по поводу того, почему прохожий зашел на чужую частную территорию. Возникла стычка, во время которой младший по возрасту горожанин избил пожилого приезжего, и в бессознательном состоянии оттащил его к забору, где, ударив его еще несколько раз, бросил.

Какое наказание грозит

Правонарушителя задержали, поместили под стражу и объявили ему о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, опасных для жизни в момент причинения). Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали об избиении матери военного. А также о служащем, который избил мужчину и отобрал его мотоцикл.