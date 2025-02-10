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Одесит побив літнього чоловіка та залишив його під парканом

10 лютого 2025 13:00
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одесит побив літнього чоловіка
Момент затримання підозгюваного. Фото: Головне управління поліції в Одеській області
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Мешканець Миколаївщини запізнився на потяг та попрямував на ночівлю до багатоповерхівки, в якій подобово здається житло. Але переплутав номер квартири, через що власник оселі побив його та залишив на вулиці під парканом у непритомному стані.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області

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Подробиці справи

67-річний чоловік почав стукати у двері оселі 31-річного одесита і спробував відчинити їх. Господар вийшов і став сваритися з приводу того, чому перехожий зайшов на чужу житлову територію. Виникла сутичка, під час якої молодший за віком містянин побив літнього приїжджого та у несвідомому стані відтягнув його до паркану, де, вдаривши ще декілька разів, покинув.

Яке покарання загрожує

Правопорушника затримали, помістили під варту та оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння). Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про побиття матері військового. А також про службовця, який побив чоловіка та відібрав його мотоцикл.
 

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