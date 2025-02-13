Убил трехлетнего ребенка в Одессе

Полицейская из Одесской области. Фото иллюстративное: Одесское районное управление полиции 1 ГУНП в Одесской области

Жителя Болградского района подозревают в избиении и убийстве трехлетнего сына своей сожительницы. За это мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Подробности дела

По версии следствия, 19-летний мужчина избил ребенка своей 36-летней сожительницы, разозлившись из-за его плача. Когда малышу стало плохо, его старшие братья вызвали скорую. Однако от кровоизлияния, вызванного повреждением внутренних органов и переломов ребер, трехлетний мальчик умер в реанимации. Подозреваемый пытался ввести в заблуждение гражданскую жену и правоохранителей, сказав, что у ребенка пошла кровь из носа и поэтому он потерял сознание.

Какое наказание грозит

Мужчине готовятся объявить о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно в умышленном убийстве малолетнего ребенка. За содеянное злоумышленнику грозит от пятнадцати лет до пожизненного лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о суде по убийству Фарион. А также о мужчине, который застрелил пенсионера на АЗС.