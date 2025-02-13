Вбив трирічну дитину в Одесі

Поліцейська з Одещини. Фото ілюстративне: Одеське районне управління поліції 1 ГУНП в Одеській області

Мешканця Болградського району підозрюють у побитті та вбивстві трирічного сина своєї співмешканки. За це чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління нацполіції в Одеській області.

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Подробиці справи

За версією слідства, 19-річний чоловік побив дитину своєї 36-річної співмешканки, роздратувавшись її плачем. Коли малюку стало зле, його старші брати викликали швидку. Проте від крововиливу, спричиненого пошкодженням внутрішніх органів та переломів ребер трирічний хлопчик помер в реанімації. Підозрюваний намагався ввести в оману громадянську жінку та правоохоронців, сказавши, що в дитини пішла кров з носа і через це вона втратила свідомість.

Яке покарання загрожує

Чоловіку готуються оголосити про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме в умисному вбивстві малолітньої дитини. За скоєне зловмиснику загрожує від п'ятнадцяти років до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суд щодо вбивства Фаріон. А також про чоловіка, який застрелив пенсіонера на АЗС.