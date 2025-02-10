Военнослужащий из Одессы избил мужчину — подробности

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Министерство образования и науки Украины

Военный в селе Новая Царичанка Белгород-Днестровского района ударил мужчину головой о металлическую трубу, после чего тот упал на землю. За это военнослужащему грозит всего лишь 850 гривен штрафа.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Спор между селянином и военным закончился избиением: военнослужащий нанес один удар ладонью руки в область правого уха пострадавшего, в результате чего последний ударился головой о металлическую трубу, которая залита бетоном и служит опорой навеса. Из-за этого мужчина подал иск в суд, а ответчик полностью признался в содеянном.

Какое наказание грозит

Суд признал военного виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью 2 статьи 125-й Уголовного Кодекса Украины. Однако за это военнослужащему лишь придется выплатить штраф в размере 850 гривен.

Напомним, недавно мы писали о приговоре убийце украинок в Германии из-за младенца. А также о ребенке со Львовщины, который "наколядовал" велосипеды.