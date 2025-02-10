Военнослужащий из Одессы избил мужчину — подробности

Военнослужащий из Одессы избил мужчину — приговор суда
Военный в селе Новая Царичанка Белгород-Днестровского района ударил мужчину головой о металлическую трубу, после чего тот упал на землю. За это военнослужащему грозит всего лишь 850 гривен штрафа.
Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Спор между селянином и военным закончился избиением: военнослужащий нанес один удар ладонью руки в область правого уха пострадавшего, в результате чего последний ударился головой о металлическую трубу, которая залита бетоном и служит опорой навеса. Из-за этого мужчина подал иск в суд, а ответчик полностью признался в содеянном.
Какое наказание грозит
Суд признал военного виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью 2 статьи 125-й Уголовного Кодекса Украины. Однако за это военнослужащему лишь придется выплатить штраф в размере 850 гривен.
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