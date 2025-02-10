Військовослужбовець з Одеси побив чоловіка — подробиці

Молоток судді. Фото ілюстративне: Міністерство освіти і науки України

Військовий у селі Нова Царичанка Білгород-Дністровського району після суперечки вдарив чоловіка головою о металеву трубу, після чого той впав на землю. За це військовослужбовцю загрожує лише 850 гривень штрафу.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Суперечка між селянином та військовим закінчилася побиттям: військовослужбовець завдав одного удару долонею в область правого вуха постраждалого, внаслідок чого останній вдарився головою об металеву трубу, яка залита бетоном та слугує опорою навісу. Через це чоловік подав позов до суду, а відповідач повністю зізнався у скоєному.

Яке покарання загрожує

Суд визнав військового винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 2 статті 125-ї Кримінального Кодексу України. Проте за це воєнному лише доведеться виплатити штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вирок вбивці українок у Німеччині через немовля. А також про дитину зі Львівщини, яка "наколядувала" велосипеди.

