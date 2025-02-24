Наградили пограничную часть в Одесской области

Зеленский награждает пограничников. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Измаильский пограничный отряд в Одесской области отмечен почетным знаком отличия "За мужество и отвагу". Соответствующую ленту к боевому флагу воинской части вручил Президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Награду получил 17-й пограничный отряд имени полковника Александра Жуковского Южного регионального управления Госпогранслужбы. Ленту к Боевому Знамени части "За мужество и отвагу" Владимир Зеленский вручил полковнику Павлу Цвелиху. Мероприятия приурочили к третьей годовщине полномасштабного российского вторжения. Это подразделение ГПСУ с 2014 года по настоящее время защищает Украину от российских захватчиков.

Напомним, недавно мы писали о 48 новых именах героев в Одессе. А также о воинах, которым Зеленский дал сертификаты на квартиры.