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Зеленський нагородив прикордонний загін в Ізмаїлі почесним знаком

24 лютого 2025 19:20
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Нагородили прикордонну частину на Одещині
Зеленський нагороджує прикордонників. Фото: Південне регіональне управління держприкордонслужби України
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Ізмаїльський прикордонний загін на Одещині відзначено почесною відзнакою "За мужність та відвагу". Відповідну стрічку до  бойового прапора військової частини вручив Президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Південне регіональне управління держприкордонслужби України.

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Нагороду отримав 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського Південного регіонального управління Держприкордонслужби. Стрічку до Бойового Прапора частини "За мужність та відвагу" Володимир Зеленський вручив полковнику Павлу Цвеліху. Заходи приурочили до третьої річниці повномасштабного російського вторгнення. Цей підрозділ ДПСУ з 2014 року по теперішній час захищає Україну від російських загарбників.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 48 нових імен героїв в Одесі. А також про воїнів, яким Зеленський дав сертифікати на квартири.

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