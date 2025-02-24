Имена новых героев в Одессе на Аллее славы

Люди на Аллее Славы. Фото: Новини.LIVE.

На Аллее славы в одесском парке Шевченко почтили память погибших героев Украины. Кроме того, открыли 47 новых имен воинов, а одесситы возложили цветы к памятным знакам.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Аллея Героев

Аллея Героев в Одессе появилась недавно в августе прошлого года. Но уже сейчас здесь 469 имен, к тому же работа в этом направлении продолжается. Сегодня здесь собрались близкие и родные героев, чиновники и просто одесситы, чтобы в очередной раз сказать спасибо и вспомнить какими были эти ребята.

"Он был рубаха-парень, как говорят по-народному. Никому ни в чем не отказывал. Если беда или горе — он всегда откликался",— говорит жена погибшего героя Оксана Матула.

Оксана Матула, мать погибшего защитника. Фото: Новини.LIVE.

Открытие имен на Аллее славы. Фото: Новины.LIVE

Еще 47 защитников

В торжественной обстановке также были открыты баннеры еще 47 защитников Украины. Одесситы возложили цветы и почтили их память минутой молчания. Матери погибших ребят признаются, для них очень важно, что есть такая Аллея Героев, чтобы люди видели лица тех, кому они сегодня живут.

"Это для того чтобы люди помнили какой ценой все добыто и чтобы это было не зря, самое главное",— говорит Валерия Нестеренко, мать героя.

Открытие имен на Аллее славы. Фото: Новины.LIVE

Не успел навестить мать

Ольга Шафуростова вспоминает, как ее сын планировал навестить ее на Новый год, однако погиб за месяц до него, так и не встретившись с матерью.

"Второго декабря я с ним говорила, он сказал, что собирается на новый год на мой юбилей. А третьего декабря его уже не стало",— говорит мать погибшего военного Ольга Шафуростова.

мать погибшего военного Ольга Шафуростова. Фото: Новини.LIVE.

В дальнейших планах — разместить на Аллей Героев имена всех одесситов, кто отдал свои жизни ради будущего, свободной Украины.

Открытие имен на Аллее славы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о месте боли, чести и уважения в Одессе. А также о дне памяти Небесной сотни.