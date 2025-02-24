Імена нових героїв в Одесі на Алеї слави

Люди на Алеї Слави. Фото: Нoвини.LIVE.

На Алеї Слави в одеському парку Шевченко вшанували пам'ять загиблих героїв України. Крім того, відкрили 48 нових імен воїнів, а одесити поклали квіти до пам'ятних знаків.

Про це повідомляють журналісти Нoвини.LIVE.

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Алея Героїв

Алея Героїв в Одесі з'явилася нещодавно, у серпні минулого року. Але вже зараз тут 469 імен, до того ж робота у цьому напрямі триває. Сьогодні тут зібралися близькі та рідні героїв, чиновники та просто одесити, щоб у черговий раз подякувати та згадати, якими були ці хлопці.

"Він був рубаха-парінь, як кажуть по-народному. Нікому ні в чому не відказував. Якщо біда чи горе — він завжди відгукувався", — каже матір загиблого героя Оксана Матула.

Оксана Матула, матір загиблого захисника​​​​. Фото: Нoвини.LIVE.

Відкриття імен на Аллеї слави. Фото: Нoвини.LIVE

Ще 48 захисників

Також урочисто відкрили банери ще 48 захисників України. Одесити поклали квіти та вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Матері загиблих хлопців зізнаються, для них дуже важливо, що є така Алея Героїв, щоб люди бачили обличчя тих, завдяки кому вони сьогодні живуть.

"Це для того, щоб люди пам'ятали, якою ціною усе здобуто. І щоб це було недаремно, саме головне", — каже Валерія Нестеренко, мати героя.

Відкриття імен на Аллеї слави. Фото: Нoвини.LIVE

Не встиг відвідати матір

Ольга Шафуростова згадує, як її син планував відвідати її на Новий рік, проте загинув за місяць до нього, так і не зустрівшись із матір'ю.

"Другого грудня я з ним говорила, він казав, що збирається на Новий рік, на мій ювілей. А третього грудня його вже не стало", — каже мати загиблого військового Ольга Шафуростова.

Мати загиблого військового Ольга Шафуростова. Фото: Нoвини.LIVE.

У подальших планах — розмістити на Алеї Героїв імена всіх одеситів, хто віддав свої життя заради майбутнього, вільної України.

Відкриття імен на Аллеї Слави. Фото: Нoвини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про місце болю, честі та поваги в Одесі. А також про день пам'яті Небесної сотні.