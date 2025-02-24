Імена нових героїв в Одесі на Алеї слави

На Аллеї Героїв в Одесі з'явилося 48 нових імен — фоторепортаж
На Алеї Слави в одеському парку Шевченко вшанували пам'ять загиблих героїв України. Крім того, відкрили 48 нових імен воїнів, а одесити поклали квіти до пам'ятних знаків.
Про це повідомляють журналісти Нoвини.LIVE.
Алея Героїв
Алея Героїв в Одесі з'явилася нещодавно, у серпні минулого року. Але вже зараз тут 469 імен, до того ж робота у цьому напрямі триває. Сьогодні тут зібралися близькі та рідні героїв, чиновники та просто одесити, щоб у черговий раз подякувати та згадати, якими були ці хлопці.
"Він був рубаха-парінь, як кажуть по-народному. Нікому ні в чому не відказував. Якщо біда чи горе — він завжди відгукувався", — каже матір загиблого героя Оксана Матула.
Ще 48 захисників
Також урочисто відкрили банери ще 48 захисників України. Одесити поклали квіти та вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Матері загиблих хлопців зізнаються, для них дуже важливо, що є така Алея Героїв, щоб люди бачили обличчя тих, завдяки кому вони сьогодні живуть.
"Це для того, щоб люди пам'ятали, якою ціною усе здобуто. І щоб це було недаремно, саме головне", — каже Валерія Нестеренко, мати героя.
Не встиг відвідати матір
Ольга Шафуростова згадує, як її син планував відвідати її на Новий рік, проте загинув за місяць до нього, так і не зустрівшись із матір'ю.
"Другого грудня я з ним говорила, він казав, що збирається на Новий рік, на мій ювілей. А третього грудня його вже не стало", — каже мати загиблого військового Ольга Шафуростова.
У подальших планах — розмістити на Алеї Героїв імена всіх одеситів, хто віддав свої життя заради майбутнього, вільної України.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про місце болю, честі та поваги в Одесі. А також про день пам'яті Небесної сотні.
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