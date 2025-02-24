История героев Украины — как создавалась Аллея Героев в Одессе

Мать погибшего штурмовика Ангелина Любчак. Фото: Новини.LIVE

Война навсегда изменила жизнь тысяч украинцев, породив новых героев — тех, кто, несмотря ни на что, стал на защиту нашей страны. Чтобы увековечить их память, в разных городах Украины создают инициативы, посвященные погибшим воинам. Одной из таких стала Аллея Героев в Одессе — место почитания, скорби и напоминания о цене свободы. Как семьи погибших объединились и какой путь прошли в борьбе за право достойно почтить память своих родных?

Специально для Новини.LIVE рассказала мать погибшего штурмовика и инициатора создания Аллеи Героев Ангелина Любчак.

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Первые предчувствия войны

Александр Свищ был смелым, искренним, открытым и выносливым воином. Настоящим мужчиной и сыном, который всегда брал ответственность на себя и доказывал свои поступки делом. Но самое главное — Александр был патриотом своей страны до последнего вздоха. Еще с первых слухов о возможном вторжении России он четко сообщил в семейном кругу, что станет на защиту Родины.

"С осени 2021 года он просто начал меня к этому готовить и подводить, скажем так, но мне не верилось в то, что эта страна может на нас напасть, ну, так, как она это сделала, коварно и жестоко. Но уже в феврале 2022-го, где-то после 20-х чисел, он мне позвонил впервые и говорит: "Мама, будет война, будет война, я уже готов, мы здесь с ребятами объединяемся, я пойду", — говорит мама воина Ангелина Любчак.

Ангелина Любчак, мать погибшего воина, о первых предчувствиях войны. Фото: Новини.LIVE

Начало боевого пути

Для матери это стало шоком — она до последнего отказывалась верить в слова сына. Война застала Александра в Харькове, где он с побратимами уже находился в полной боевой готовности. Утром 24 февраля они отправились на Киевщину, чтобы защитить столицу и ее окрестности.

"Он был, в принципе, мотивированным и подготовленным, поскольку всегда с ребятами ездил на тренировки, тренировался с азовцами. Это потом он мне эти секреты уже раскрыл, когда уже началась война. А до этого я даже этого не знала. Я видела, что он куда-то едет с рюкзачком. Кроме того, он был профессиональным телохранителем, имел опыт, как пользоваться оружием, знал все приемы защиты", — рассказала Ангелина Любчак.

Александр Свищ, погибший штурмовик. Фото: Ангелина Любчак / Из семейного архива

Горячие бои

После освобождения Киевщины Александр сообщил, что пойдет дальше, продолжив обучение вместе с подразделением "Азов". Семья предлагала перевестись в Одессу, но мужчина отказался. Так начался его непростой боевой путь, с боями на Херсонщине, Запорожье, Мариуполе, а затем и в Донецкой области.

"Очень важные моменты и самые ожесточенные бои — это была Донецкая область, Бахмутский район. Там мой сын провел в боях с конца 2022 года до последнего своего вздоха. Некоторое время их отправляли на другие направления, но в целом они были именно на Бахмутском направлении", — говорит мама.

Александр Свищ, в военном оборудовании. Фото: Ангелина Любчак / Из семейного архива

Последний бой Александра состоялся во время освобождения Андреевки в Бахмутском районе. Будучи раненым, он продолжал отбиваться от врага, но силы были неравными.

"Враг преобладал в оружии, кроме того, они сверху наших ребят били чем только видели, минометами, и сбросы с дронов. Поэтому получилось так, что он еще прикрывал ребят, которые ранены были в блиндаже, они отходили на пункт эвакуации. Но, к сожалению, никто из них не выжил, потому что было прямое попадание, и все погибли", — отметила Ангелина Любчак.

Мать погибшего воина о последних боях сына. Фото: Новини.LIVE

Аллея Героев история создания

Сегодня Аллея Героев в Одессе занимает достойное место в парке Шевченко — одна из лучших локаций для почтения памяти павших защитников. Ангелина Любчак стала одной из активисток, кто боролся за создание создания этого места.

"Объединились мы, скажем так, понемногу с тех самых пикетов под городским советом в поддержку ВСУ. Мы туда входили в черном со своими портретами, знакомились друг с другом. И так мы пришли к выводу, что надо действовать", — говорит Ангелина Любчак.

Ангелина Любчак, одна из активисток, об истории создания Аллеи Героев. Фото: Новини.LIVE

В 2024 году активисты подняли вопрос военного захоронения на Западном кладбище. Это стало точкой отсчета для дальнейших встреч с представителями городского совета и историко-топонимической комиссии.

"Просили встречи с Трухановым, просили встречи в мэрии. Долго это все откладывалось, в общем только поднималась тема захоронения на Западном кладбище более как-то развернуто. Однажды просто получилось так, что я случайно пересеклась с Геннадием Леонидовичем в летнем театре. Я просто подошла к нему и изложила проблему. И попросила, что нам нужно встретиться и обсудить эту проблему", — рассказала женщина.

Активистка о встрече с городским головой. Фото: Новини.LIVE

После первых переговоров процесс создания Аллеи затормозился, но впоследствии семьи увидели, что мемориал планируют обустроить в Аркадии. Это вызвало возмущение, ведь Аркадия — это место развлечений, где всегда звучит музыка и проходят ночные гуляния. Родители погибших попытались действовать и устроили пикет, требуя изменить локацию. После протеста семьи наконец услышали.

"Было принято очень быстро все решение. Локация — парк Шевченко, там же прямо был решен этот вопрос. И так получилось, что оно сделалось очень быстро. То есть та информация, которая была в нашей группе на тот момент собрана, плюс люди еще днями бросали информацию, и бегом-бегом это все печаталось. После мы тут же подтвердили, как будут выглядеть те баннеры", — говорит Ангелина Любчак.

Ангелина Любчак, мать погибшего воина, о локации Аллеи. Фото: Новини.LIVE

Решающая встреча

Впоследствии провели еще одну встречу с семьями павших воинов, где окончательно согласовали дизайн и формат Аллеи. Среди возможных локаций рассматривались также Городской сад и Соборная площадь, но из-за большого количества погибших героев, парк Шевченко оказался наиболее подходящим местом. Так, за короткие сроки, Аллея Героев была организована. Ныне ею курирует департамент внутренней политики, с которым активисты сотрудничают напрямую.

"Мы собираем и предоставляем данные, которые люди присылают нам. Или же они непосредственно могут без нашей помощи присылать данные на электронную почту департамента, или приходить лично, заполнять анкеты. Предоставляя их для того, чтобы их герой был размещен на Аллее Героев", — отметила женщина.

Ангелина Любчак, одна из активисток, о решающих встречах. Фото: Новини.LIVE

Каждое обновление мемориала приурочено к определенным датам. Кроме того, к годовщине полномасштабного вторжения на Аллее Героев появится еще 48 новых имен погибших защитников Украины. Это не просто Аллея — а символ уважения, боли и непокорности, это место, которое напоминает нам, что цена свободы слишком высока.

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