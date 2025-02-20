Річниця розстрілів на київському майдані в Одесі - деталі

Військові покладають квіти. Фото: Одеська обласна військова адміністрація

Біля Одеської обласної військової адміністрації вшановали пам'ять героїв Небесної Сотні. Військові та чиновники поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим та провели траурні заходи.

Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Саме 20 лютого 2014 року в середмісті столиці України загинула найбільша кількість осіб — 48. Загалом на Майдані Незалежності під час мирних протестів упродовж зими 2013–2014 років загинули 102 людини.

"Одещина вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні – перших загиблих за те, щоб Україна не зникла з мап світу, щоб у рази більший за розміром північно-східний сусід не поглинув нашу державу і не знищив нашу державність." — пише Олег Кіпер.

Пам'ятник героям Небесної сотні. Фото: Одеська обласна військова адміністрація

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки одесити витрачають в аптеках. А також про відключення ОПЗ від елекроживлення за броги.